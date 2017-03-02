Одеський припортовий завод відновив роботу – Щурик

Одеський припортовий завод (ОПЗ), який зупинив свою діяльність наприкінці 2016 року, відновив роботу, повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик.

«Сьогодні розпочали запуск заводу. Поки задіяно давальницьку схему, але відпрацьовуємо всі можливі варіанти», – написав Щурик у Facebook.

Минулого тижня голова Фонду держмайна України Ігор Білоус повідомляв, що відомство завершує прийом заявок щодо відновлення роботи Одеського припортового заводу найближчим часом.

24 лютого закінчився термін прийому пропозицій про відновлення роботи ПАТ «Одеський припортовий завод».

Наприкінці грудня минулого року Одеський припортовий завод вирішив припинити роботу.

У 2016 році після кількох невдалих спроб провести приватизацію ОПЗ прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив своє незадоволення діяльністю Фонду державного майна України і запропонував провести перевірку.

У Фонді держмайна пояснювали, що заяв на участь у конкурсі від потенційних інвесторів не надійшло, хоча зацікавленість до підприємства виявили близько 10 потенційних покупців.

Вперше рішення про приватизацію припортового заводу ухвалили ще 1993 року, а перші торги відбулися 2009-го, проте завод досі перебуває в державній власності.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.