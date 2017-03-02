Поліція: у Дніпровському районі Києва чоловік викрав маршрутку, поранив поліцейського

У Дніпровському районі Києва чоловік викрав маршрутне таксі, застосувавши зброю.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, під час спроби затримання він протаранив легковий автомобіль, поранив поліцейського.

«Патрульним повідомили про підозрілого чоловіка з великим рюкзаком. Коли правоохоронці наблизилися, він кинув сумку і дворами багатоповерхівок побіг на вулицю Малишко. Там зловмисник забіг у маршрутне таксі, погрожував водієві зброєю і наказав їхати. Коли автобус рушив, невідомий через лобове скло вистрілив у бік патрульних, які почали його переслідування. У цей момент водій і пасажири вибігли на вулицю», – йдеться у повідомленні

За даними поліції, після цього чоловік сів за кермо і поїхав, продовжуючи стріляти у патрульних, які у відповідь застосували табельну зброю.

У відомстві зазначають, що згодом він зупинився в приватному секторі, покинув маршрутку і почав тікати, на станції міської електрички він поранив у ногу співробітника поліції, який намагався його затримати.

«Зараз переховується правопорушник у приватному секторі. На його пошуки задіяли працівників територіального управління поліції, спецпідрозділ і кінологів», – додають у поліції.

Інформація про постраждалих і всі обставини події уточнюються.