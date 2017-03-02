Племінника Іслама Карімова звільнили з психіатричної лікарні в Узбекистані – ОБСЄ

Журналіста і племінник покійного президента Узбекистану Іслама Карімова звільнений з психіатричної лікарні, де він майже безперервно перебував протягом понад 10 років, повідомили в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У своїй заяві від 1 березня представниця організації з питань свободи медіа Дуня Міятович привітала звільнення Джамшида Карімова. Коли саме був звільнений чоловік не повідомляється.

Міятович також закликав узбецьку владу звільнити всіх заарештованих журналістів, зокрема Юсуфа Рузімурадова, Саліджонома Абдурахманова і Ділмурода Саїда.

Офіційні органи в Узбекистані, тим часом, не вказують, коли був звільнений племінник Карімова.

Родина Карімова не коментує вихід з психіатричної лікарні Джамшида Карімова, племінника лідера Узбекистану Іслама Карімова, який помер в 2016 році після понад 25-річного правління країною.

49-річний Джамшид Карімов був відомий своїми критичними статтями про узбецький уряд і чиновників Джизакської області Узбекистану. У 2006 році його відправили в психіатричну лікарню в Самарканді. Звідти його виписали в 2011 році, але через кілька місяців чоловік знову потрапив у заклад.