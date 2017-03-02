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02 Березень 2017, Київ 14:27
Новини | Міжнародні

В Ірані заарештували професора за «образу святині»

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Правоохоронні органи Ірану заарештували професора місцевого університету за звинуваченням в «образі релігійних святинь».

Як повідомили 2 березня в прокуратурі міста Казвін на північному заході країни, затримано співробітника Міжнародного університету імені Імама Хомейні, який під час занять, за даними силовиків, «ображав святині». Імені заарештованого професора не повідомляють. В прокуратурі заявили, що інцидент стався «певний час тому».

Схожі звинувачення на релігійному ґрунті були винесені владою Ірану і раніше проти представників інтелігенції, активістів і релігійних меншин.

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