В Ірані заарештували професора за «образу святині»

Правоохоронні органи Ірану заарештували професора місцевого університету за звинуваченням в «образі релігійних святинь».

Як повідомили 2 березня в прокуратурі міста Казвін на північному заході країни, затримано співробітника Міжнародного університету імені Імама Хомейні, який під час занять, за даними силовиків, «ображав святині». Імені заарештованого професора не повідомляють. В прокуратурі заявили, що інцидент стався «певний час тому».

Схожі звинувачення на релігійному ґрунті були винесені владою Ірану і раніше проти представників інтелігенції, активістів і релігійних меншин.