Transparency International: робота НАБУ під загрозою через маніпуляції у призначенні аудитора

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International заявляє, що робота Національного антикорупційного бюро України є під загрозою через маніпуляції щодо призначення незалежного аудитора. Про це йдеться у заяві організації.

«Україна повинна мати сильне керівництво в боротьбі з корупцією. Національне бюро вважається незалежним і домагається прогресу. Воно проводить складні розслідування щодо вищих посадових осіб. Це не має бути поставлено під загрозу. Існує непрозорий процес в призначенні незалежного аудитора», – сказав виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Transparency International закликає уряд забезпечити прозорий процес відбору лише кваліфікованих і незалежних кандидатів.

В організації зауважують, що профільний комітет Верховної Ради з рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча​, проте інший кандидат, Нейджел Браун, був запропонований без консультацій.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію. Проте у лютому цього року Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту НАБУ.