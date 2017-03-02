Бойовики стягнули до лінії фронту велику партію важкого озброєння – Лисенко

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі стягнули до лінії розмежування сторін конфлікту на частині сходу України велику партію важкого озброєння, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора обстановка в районі проведення АТО погіршилася. Противник підтягнув до лінії фронту велику партію важкого озброєння, зокрема 152-міліметрову артилерію, та увів її в дію. По всьому фронту тривають потужні обстріли з боку окупантів, українські війська активно ведуть вогонь у відповідь», – повідомив Андрій Лисенко.

Він також підтвердив раніше поширені штабом АТО дані про одного загиблого і дев’ятьох поранених українських військовослужбовців в ході бойових дій за минулу добу.

Андрій Лисенко повідомив про потужні вечірні обстріли на Світлодарській дузі, в районі Красногорівки, поблизу Мар’їнки. Крім того, речник Міноборони з питань АТО заявив про складну гуманітарну ситуацію в Авдіївці.

В угрупованні «ДНР» заявили, що з учорашнього вечора ЗСУ випустили 184 міни та артилерійських снаряди по околицях Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська. Луганські сепаратисти повідомили, що українські військові за минулу добу випустили по територіях підконтрольних угрупованню «ЛНР» 450 боєприпасів під час 19 обстрілів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.