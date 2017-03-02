Європарламент проголосував за зняття імунітету з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен

Європейський парламент у четвер проголосував за зняття депутатського імунітету з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен через її дописи з фотографіями, де є акти насильства, скоєні угрупованням «Ісламська держава».

Голосування 2 березня проводилось шляхом підняттям рук на пленарному засіданні Європарламенту. Таким чином було підтверджено попереднє рішення від 28 лютого Комітету Європарламенту з правових питань.

Зняття депутатського імунітету з Марін Ле Пен передбачає дозвіл на судовий позов проти неї.

Лідер французького «Національного фронту» Марін Ле Пен є депутатом Європейського парламенту. Вона перебуває під слідством у Франції через розміщення на сторінці у Twitter в грудні 2015 року трьох фотографій зі сценами насилля, зокрема страти американського журналіста Джеймса Фолі бойовиками угруповання «Ісламська держава».

Допис у соцмережі став відповіддю на інтерв’ю в одному з французьких ЗМІ, де було порівняно зростання популярності «Національного фронту» та угруповання «Ісламська держава».

При певних обставинах за «поширення сцен насилля» французьке законодавство передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі і штраф в розмірі 75 тисяч євро.