У Швеції оголосили про намір відновити обов’язкову військову службу

Влада Швеції оголосила про намір знову запровадити з літа цього року обов’язкову військову службу, щоб реагувати на глобальні виклики безпеки. Про це 2 березня заявив Петер Хюльтквіст.

«Влада хоче більш стабільного персоналу системи забезпечення і хоче підвищити свій військовий потенціал, тому що ситуація в сфері безпеки змінилася», – повідомив міністр.

Швеція закінчила призов на військову службу в 2010 році після того, як таку форму було визнано незадовільною для задоволення потреб сучасної армії.

В уряді Швеції 2 березня заявили про намір подати до парламенту законопроект про відновлення призову на військову службу вже цього літа для всіх громадян, які народилися після 1999 року. Обов’язкова військова служба триватиме 11 місяців. В уряді очікують, що ініціатива буде підтримана законодавцями.

Швеція не є членом НАТО, але є учасником «Партнерства заради миру» 1994 року, програми Альянсу з розвитку військової співпраці між НАТО і країнами, які не є його членами.

Країни Північної Європи і Балтійського регіону разом з не членами НАТО Фінляндією та Швецією посилили свою військову співпрацю зі Сполученими Штатами через побоювання щодо підвищеної військової активності Росії в північній Європі. Фінляндію і Росію розділяє 1340-кілометровий кордон.

Росія раніше висловилась проти вступу Швеції і Фінляндії в НАТО, коли це питання почали обговорювати в країнах.