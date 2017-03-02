Криворізька мерія: паралізована робота двох управлінь через обшуки

У Криворізькій міській раді заявляють, що озброєні люди, які представилися представниками податкової та прокуратури, намагаються «в черговий раз заблокувати роботу Криворізької мерії».

Як повідомила прес-служба міськради, на початку робочого дня в Криворізький міськвиконком зайшли «невідомі люди в масках зі зброєю і заблокували вхід в структурні підрозділи міськвиконкому».

«Було паралізовано роботу двох управлінь: управління благоустрою та житлової політики і управління капітального будівництва. Озброєні люди зажадали від співробітників управлінь покинути свої робочі місця і чекати під кабінетами. Після цього почали вилучати документи. Криворіжців, які приходили на прийом, не пропускали», – заявили в мерії.

Водночас генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що сьогодні силовики проводять низку обшуків в Криворізькій міськраді, за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств. За даними Луценка, ціособи причетні до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету в 2016 році.

У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до розкрадання міського голови Юрія Вілкула та його заступників, додав Луценко.

В «Опозиційному блоці» заявили, що обшуки в Кривому Розі є не тільки «провокацією і беззаконням» щодо представника партії Юрія Вілкула, а й спробою «дестабілізувати ситуацію в найбільшому промисловому центрі України».

У листопаді 2016 року в Криворізькій міській раді вже проводили обшуки з вилученням документів. Тоді мерію звинувачували в «розкраданні бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».