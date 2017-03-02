ДСНС: на Львівщині через обвал гірської породи на шахті загинули 8 гірників

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Львівщині через обвал гірської породи на шахті загинули вісім гірників.

Як повідомляє прес-служба відомства, близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 «Степова» на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.

За даними ДСНС, на шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці працювали 34 гірники, з яких 8 загинули, а 6 гірників із травмами підняли на поверхню.

Доля 20 гірників залишається невідомою, додають рятувальники.

Причина обвалу встановлюється.