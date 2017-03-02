Росія оголосила «навчальну тривогу» у військових частинах анексованого Криму

У кількох військових частинах російської армії, дислокованих в анексованому Криму, а також на Північному Кавказі, 2 березня оголосили навчальну тривогу. Про перевірку бойової готовності повідомляє прес-служба Південного військового округу.

Повідомляється, що до перевірки залучили близько 3 тисяч військовослужбовців, понад 1 тисячу одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери.

«Військовослужбовці, підняті за тривогою, зі штатним озброєнням здійснюють рух на полігони для виконання навчальних завдань. На маршрутах виходу здійснюється відпрацювання ввідних з

Повідомляється, що в ході навчань, серед іншого, відпрацьовується «відбиття нападу умовного противника та орієнтування в незнайомих районах».

На полігонах російські військові відпрацьовуватимуть навички тактичних дій у складі підрозділів, проведуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї і гранатометів, озброєння танків і бойових машин.

Після анексії Криму та початку конфлікту на сході України в 2014 році Росія провела низку раптових армійських перевірок і військових навчань. За даними Міноборони Росії, за останній рік Південний військовий округ провів понад 250 раптових перевірок боєготовності військових частин. Країни Заходу неодноразово висловлювали занепокоєння з цього приводу.