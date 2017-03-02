Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 14%

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку на рівні 14%.

«У січні 2017 року інфляція прискорилася до 12,6% у річному вимірі, що відповідало прогнозу НБУ. Незначне прискорення інфляції відбулося у зв’язку зі збільшенням виробничих витрат, зокрема на виплату заробітної плати, зростанням сировинних цін на світових ринках», – йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

У лютому 2017 року, як зазначають у Нацбанку, інфляція у річному вимірі продовжила очікувано прискорюватися.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом Нацбанк почав поступово знижувати облікову ставку, зокрема, у жовтні минулого року – до 14 %.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.