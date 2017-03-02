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02 Березень 2017, Київ 15:53
Новини | Міжнародні

Росія очікує пояснень від Кишинева про відкликання посла Молдови у Москві

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Росія очікує пояснень від офіційного Кишинева про причини відкликання посла Молдови у Москві Думитру Брагиша. В російському зовнішньополітичному відомстві 2 березня заявили про «здивування» рішенням молдовського уряду Павела Філіпа від 1 березня.

«Досі не отримали офіційних коментарів від них (влади Молдови – ред.)», – сказав заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін 2 березня. Він заявив, що таке рішення стало «несподіванкою», і що російська сторона жадає пояснень від Кишинева.

Молдовські ЗМІ пишуть, що причиною відкликання посла могло бути буцімто протистояння між проросійським президентом країни Ігорем Додоном та проєвропейським урядом. Втім офіційного підтвердження такої інформації немає.

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