Понад 40% українців при хворобі не звертаються до лікарів через брак грошей – опитування

Понад 40% громадян України не звертались до лікаря чи не були госпіталізовані, хворіючи, у 2016 році через фінансову скруту. Такі дані соціологічного дослідження «Індекс здоров’я. Україна», який презентували у Львові.

Згідно з соціологічними даними, близько 40% українців вважають, що мають добре здоров’я. 70% опитаних громадян задоволені сімейним лікарем чи дільничним терапевтом, понад 60% влаштовує ситуація щодо лікування у медичних закладах.

«Ми бачимо чимало негативних думок і невдоволень людей медициною у ЗМІ, а тут такий високий показник під час опитування. Мабуть, тут спрацював менталітет, на кшталт, що доведеться до лікаря звернутись ще раз, коли захворієш, тобто об’єктивній оцінці у цьому питанні стала психологічна перепона», – повідомила заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія Захожа.

У випадку хвороби, до лікарів частіше звертаються жінки і люди старші від 60 років. Молодь займається переважно самолікуванням.

У середньому громадяни двічі на рік звертаються до лікаря, рідше викликають швидку допомогу. Втім, чи не хочуть зловживати викликами, чи не довіряють медикам, ці питання не були враховані під час дослідження.

Громадяни України оцінюють медичну допомогу через призму доступності їм медикаментів. Згідно з опитуванням, респонденти протягом місяця витрачають 550 гривень на ліки. Найменше коштів на медикаменти, а це 238 гривень, видають мешканці Житомирщини, а найбільше – 1001 гривню – на Рівненщині. Таку різницю фахівці пояснюють тим, що у Житомирській області працюють лікарняні каси, які охоплюють близько трьохсот тисяч осіб, в які щомісяця вносять близько 40 гривень. Відтак люди отримують необхідні ліки безкоштовно.

Кількість медичних препаратів, які призначає лікар пацієнтові під час амбулаторного звернення, – 4 найменування, зауважили соціологи.

Найбільшою проблемою для України, як показало соціологічне дослідження, є ставлення громадян до вакцинації. 25% опитаних осіб відмовлялись торік від обов’язкових щеплень дитини. Найвищий рівень відмов від вакцинації на Львівщині – 40%.

Половина населення України, згідно з результатами дослідження, мають надлишкову вагу або ожиріння, що є одним із факторів ризику розвитку артеріальної гіпертензії, діабету, інших захворювань, кажуть медики.

Понад 90% респондентів вважають, що реформа системи охорони здоров’я необхідна.

Соціологи опитували громадян із таких питань – чи вони задоволені медичною допомогою, чи звертались до лікаря у випадку хвороби та її запобігання, їхні витрати на допомогу і ліки, знання стосовно здоров’я і його стан. Дослідження проводилось в усіх областях України, окрім окупованих територій, опитані 10 тисяч респондентів у домашніх умовах.