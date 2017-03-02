За фактом зловживань у Криворізькій мерії розпочате кримінальне провадження – прокуратура

За фактом зловживань у Криворізькій міській раді розпочате кримінальне провадження – за зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Дніпропетровської обласної прокуратури Олександра Сараєва.

За її даними, кошти з бюджету нібито за виконані роботи безпідставно перераховувались фіктивним фірмам, а потім розподілялись між посадовцями мерії.

«Протягом 2016 року посадовці Криворізької міської ради укладали договори про виконання робіт та надання послуг за бюджетні кошти. Сума склала понад 200 мільйонів гривень. Частина цих коштів перераховувалась низці фіктивних підприємств, які, в свою чергу, безпідставно формували податковий кредит. Здобуті таким чином кошти розподілялись між посадовими особами органів виконавчої влади Криворізької міськради», – зазначила представниця облпрокуратури.

Водночас у Криворізькій міській раді Радіо Свобода заявили, що «звинувачення необґрунтовані». Як зазначила заступник начальника юридичного управління Наталія Шишко, у документах правоохоронців не вказаний навіть період виконання робіт, щодо яких проводять перевірку.

«Замовники цього дійства прекрасно розуміють, що органи місцевого самоврядування взагалі не беруть участь у сплаті податків об’єктами господарювання, тому придумали, що нібито були оплачені роботи, які не були виконані в попередніх періодах. Причому, період не вказано. Просто є список організацій», – заявила Шишко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що сьогодні силовики проводять низку обшуків в Криворізькій міськраді, за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств. За даними Луценка, ці особи причетні до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету в 2016 році.

У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до розкрадання міського головиКривого Рогу Юрія Вілкула та його заступників, додав Луценко.

В «Опозиційному блоці» заявили, що обшуки в Кривому Розі є не тільки «провокацією і беззаконням» щодо представника партії Юрія Вілкула, а й спробою «дестабілізувати ситуацію в найбільшому промисловому центрі України».

У листопаді 2016 року в Криворізькій міській раді вже проводили обшуки з вилученням документів. Тоді мерію звинувачували в «розкраданні бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».