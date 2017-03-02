Прокуратура відкрила кримінальне провадження через вибух на шахті на Львівщині

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті «Степова» на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба відомства, провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

У прокуратурі зазначають, що найближчим часом слідчі винесуть постанови на призначення експертиз з метою встановлення обставин і причин інциденту.

Раніше сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на Львівщині близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, унаслідок обвалу загинули 8 людей, 6 гірників з травмами підняли на поверхню, доля 20 гірників залишалася невідомою.