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02 Березень 2017, Київ 17:27
Новини | Події

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через вибух на шахті на Львівщині

Шахта «Степова» на Львівщині, 2 березня 2017 року

Шахта «Степова» на Львівщині, 2 березня 2017 року

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Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на шахті «Степова» на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба відомства, провадження відкрили за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

У прокуратурі зазначають, що найближчим часом слідчі винесуть постанови на призначення експертиз з метою встановлення обставин і причин інциденту.

Раніше сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на Львівщині близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, унаслідок обвалу загинули 8 людей, 6 гірників з травмами підняли на поверхню, доля 20 гірників залишалася невідомою.

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