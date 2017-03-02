Голова європейської дипломатії здійснює тур Західними Балканами

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні заявила, що країни Західних Балкан мають всі шанси на входження до складу ЄС, попри напруженість, що загрожує регіону.

Під час виступу в парламенті Чорногорії 1 березня Моґеріні заявила, що двері Євросоюзу залишаються для країни відкритими. «Чорногорія може і буде частиною ЄС. І це не далека мрія», – сказала вона.

Сьогодні Федеріка Моґеріні прибула до Македонії. Вона була змушена відкласти свій візит до Боснії через погану погоду. Далі у маршруті голови європейської дипломатії – відвідини Сербії, Албанії та Косова.

«Балкани лежать в самому серці Європи, і ніякі політичні кордони не змінять цю реальність», – сказала Моґеріні.

Чорногорія, що прагне приєднатися до ЄС, як очікується, офіційно вступить в НАТО вже цього року, попри потужну протидію з боку Росії. Уже узгоджений 2016 року вступ Чорногорії до Альянсу мають ратифікувати всі 28 нинішніх країн-членів.