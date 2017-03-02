Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через загибель гірників на Львівщині

Президент України Петро Порошенко оголосив 3 березня всеукраїнську жалобу через загибель гірників на шахті у Львівській області. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

«Висловлюю співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині», – написав у соцмережі Петро Порошенко.

Також він повідомив про доручення перевірити всі вугледобувні підприємства щодо норм безпеки.

​Близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 «Степова» Львівської області на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. ДСНС повідомила про вісьмох загиблих.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

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