ДСНС: на Львівщині усіх гірників шахти «Степова» підняли на поверхню

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Львівщині усіх гірників, які були заблоковані через обвал в шахті «Степова», підняли на поверхню.

Сьогодні близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, через обвал загинули 8 людей, 6 гірників з травмами підняли на поверхню. До цього часу доля 20 гірників залишалася невідомою.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».