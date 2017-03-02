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02 Березень 2017, Київ 17:27
Новини | Події

ДСНС: на Львівщині усіх гірників шахти «Степова» підняли на поверхню

Шахта «Степова» на Львівщині, 2 березня 2017 року

Шахта «Степова» на Львівщині, 2 березня 2017 року

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Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що на Львівщині усіх гірників, які були заблоковані через обвал в шахті «Степова», підняли на поверхню.

Сьогодні близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, через обвал загинули 8 людей, 6 гірників з травмами підняли на поверхню. До цього часу доля 20 гірників залишалася невідомою.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

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