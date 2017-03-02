У Кремлі підтвердили «кілька» розмов Порошенка й Путіна останнім часом

Речник Кремля Дмитро Песков підтвердив, що президенти України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін мали останнім часом робочі телефонні контакти. За його словами, таких розмов було «кілька», але він відмовився уточнювати, скільки саме чи за чиєю ініціативою вони відбулися.

Крім того, сказав речник, у перебігу цих розмов не обговорювався сам факт припинення вогню в Авдіївці – підконтрольному Києву прифронтовому місті на Донеччині, що останнім часом зазнало кількох потужних обстрілів його житлових кварталів із боку спільних російсько-сепаратистських сил.

Як сказав Песков, між президентами «відбувався обмін думками і висловлення взаємних занепокоєностей у зв’язку з ескалацією напруженості».

Раніше в четвер українське інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що у відповідь на його запит адміністрація президента України повідомила, що Порошенко двічі говорив із Путіним від початку останнього загострення бойових дій на Донбасі. Як мовилося у відповіді, метою розмов було зупинити постійні обстріли Авдіївки і домогтися звільнення заручників, що перебувають у Росії, зокрема, Олега Сенцова і Романа Сущенка.

Як повідомили виданню на Банковій, розмови відбувалися в координації з європейськими партнерами в «нормандському форматі», але про них окремо не повідомляли, бо ці розмови були безрезультатні.

Крім того, «Українська правда» додала з посиланням на «власні джерела», що раніше в Росії, повідомляючи про ці розмови, навели неправдиві дати – зокрема, 21 лютого розмови двох президентів не було.

У середу російське видання «Коммерсант» написало з посиланням на «кілька джерел у Києві й Москві» про начебто чотири телефонні розмови між Порошенком і Путіним від початку року. Остання з них, стверджувало видання, відбулася 21 лютого з ініціативи української сторони. Російське видання також заявило, що ці розмови не афішувалися нібито «зі зрозумілих причин»: мовляв, якщо про такі розмови регулярно повідомляти, то критики українського президента в радикальному таборі знайдуть черговий привід звинуватити його у «змові з агресором поза спинами народу».