Суд: у рамках слідчого експерименту на Інститутській відтворять події 20 лютого 2014 року

Святошинський районний суд Києва у рамках розгляду кримінального провадження щодо п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» задовольнила клопотання про відтворення обставин поранення та загибелі учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року.

Слідчий експеримент з відтворення обставин загибелі і поранення активістів на вулиці Інститутська 20 лютого 2014 року мають провести у період до 18 квітня.

У зв’язку з проведенням слідчого експерименту наступне засідання суду призначене на 18 квітня на 11:30.

У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому 2016 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.