У Мінінформполітики хочуть підготувати список сайтів, які загрожують інформбезпеці України, для закриття

Міністерство інформаційної політики України підготує список сайтів, які необхідно закрити через загрозу інформаційній безпеці України.

«У найближчі два тижні я хотів би, щоб він (заступник міністра Дмитро Золотухін – ред.) приніс на експертну раду при Міністерстві інформаційної політики, куди входять медіа-експерти, громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті», – сказав міністр інформаційної політики Юрій Стець на прес-конференціїв Києві.

За його словами, перелік мають попередньо погодити із Службою безпеки України.

Стець також зауважив, що Мінінформполітики шукатиме механізм для закриття таких сайтів, але їхнє закриття, швидше за все, буде здійснюватися через суд.

У лютому президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив доктрину інформаційної безпеки України. Метою доктрини вказано, серед іншого, протидію «руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної війни».

Правозахисна організація Freedom House у цьогорічному звіті «Свобода слова у світі» назвала Україну «частково вільною» державою разом із, зокрема, Вірменією, Грузією, Пакистаном і Косовом.