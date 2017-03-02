У Сербії призначили президентські вибори на початок квітня

У Сербії призначили на 2 квітня вибори президента, на яких очевидним фаворитом є нинішній прем’єр-міністр Александар Вучич.

У разі, якщо в першому колі переможець не визначиться, друге коло відбудеться 16 квітня.

Наразі, як вважають, жоден із перспективних опозиційних претендентів не має шансів кинути Вучичеві серйозний виклик. До таких потенційних кандидатів залічують колишнього міністра закордонних справ Вука Єремича, ультранаціоналіста Воїслава Шешеля чи колишнього уповноваженого з прав людини Сашу Янковича.

За Конституцією Сербії, президент має лише обмежені повноваження. Чинного президента Томислава Николича багато хто в Сербії вважає взагалі усуненим від політики. Як припускають, Александар Вучич у разі обрання може спробувати домогтися розширення президентських повноважень.

46-річний Вучич популярний у країні й має добрий досвід ведення справ із міжнародними партнерами Сербії. У відносинах між Брюсселем і Москвою він утримував «середню лінію». Але євроінтеграційні питання він просуває активно, і в Європейському союзі його вважають надійним партнером.