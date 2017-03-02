Снаряд бойовиків влучив у квартиру будинку в Авдіївці, потерпілих немає – Жебрівський

Підтримувані Росією бойовики упродовж дня випустили близько 20 снарядів по Авдіївці на Донеччині. Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці у Facebook, один зі снарядів влучив в квартиру будинку.

«По місту прилетіло близько 20 снарядів. За попередньою інформацією, стріляли із танків. Станом на цей час маємо повідомлення про влучення снаряду у квартиру на 5-му поверсі по вулиці Гагаріна. Туди зараз виїхали працівники оперативного штабу і ДСНС», – повідомив Жебрівський.

За його словами, у квартирі, в яку влучив снаряд, ніхто не проживав.

У Міноборони України сьогодні повідомили про потужні обстріли з боку проросійських бойовиків по всьому фронту. Повідомлялося, що в районі Авдіївки бойові дії перейшли майже в цілодобовий режим. «Кількість випущених боєприпасів іде на сотні», – заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. Бойовики, у свою чергу, звинувачують в обстрілах українську сторону.