Міністерство: територію Донецької фільтрувальної станції розмінували

На Донеччині територію Донецької фільтрувальної станції розмінували, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, в резервуарі авдіївської водопровідно-насосної станції залишається до 2,8 тисяч кубометрів води, місто Авдіївка готове до автономного забезпечення водою.

У міністерстві зазначають, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже доставив 18 тонн води, резервуари з водою розміщені, переважно, в старій частині міста в магазинах та інших об’єктах.

Раніше сьогодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) надала письмові гарантії дотримання проросійськими бойовиками режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС). За його словами, мінери та вибухотехнікивийшли на огляд та розмінування території ДФС.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через небезпеку для персоналу та пошкодження хлоропроводу.