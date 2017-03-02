У п’ятницю о 12:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими на шахті «Степова» – указ

У п’ятницю, 3 березня, в день оголошеної жалоби за загиблими на шахті «Степова» у Львівській області відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, повідомляє прес-служба президента з посиланням на текст указу Петра Порошенка.

«У цей день о 12-й годині хвилиною мовчання буде вшановуватись пам’ять загиблих на всій території України. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений державний прапор України», – йдеться в повідомленні.

Також у цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, додали у прес-службі.

Сьогодні близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, через обвал загинули 8 людей. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що усіх гірників, які були заблоковані через обвал, підняли на поверхню.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Через обвал на шахті у Львівській області президент Петро Порошенко доручив перевірити всі вугледобувні підприємства щодо норм безпеки.