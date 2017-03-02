На Львівщині після вибуху на шахті 14 гірників перебувають у лікарні

На Львівщині після вибуху на шахті «Степова» 14 гірників з опіками перебувають у Червоноградській міській лікарні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними кореспондента, стався витік метану, але обвалу не було.

Наразі на шахті працюють рятувальники, які намагаються локалізувати витік газу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні близько 12:50 у селі Глухів на шахті № 10 «Степова» на горизонті 550 метрів внаслідок вибуху стався обвал гірської породи, загинули 8 людей, 6 гірників з травмами підняли на поверхню. До цього часу доля 20 гірників залишалася невідомою. Наразі всіх гірників, які були заблоковані в шахті, підняли на поверхню.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».