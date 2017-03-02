Росія: в Москві знову ліквідували імпровізований меморіал на місці вбивства Нємцова

У столиці Росії Москві з місця вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова 2015 року неподалік Кремля знову прибрали квіти, свічки й портрети, що складали імпровізований меморіал його пам’яті.

За повідомленнями активістів, що чергують біля цього місця на Великому Москворіцькому мості, це зробили вочевидь працівники служби мостів міста.

Цей меморіал, що стихійно виник на місці вбивства два роки тому, влада ліквідовувала вже багато разів, але люди облаштовували його знову й знову. Востаннє перед нинішнім випадком цей меморіал ліквідували напередодні роковин убивства, в ніч на 27 лютого; тоді там також затримали шість людей.

Ініціативна група вже давно домагається встановлення принаймні пам’ятної таблиці на цьому місці, але влада Москви весь час відмовляє.

Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Справа про вбивство досі не доведена до кінця. В ній судять п’ятьох підозрюваних мешканців Північного Кавказу, але родичі і прихильники вбитого політика вважають, що йдеться лише про виконавців, а замовників треба шукати на вищих владних щаблях.