Штаб АТО: бойовики вкотре обстріляли жителів Авдіївки

У прес-центрі штабу АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики вкотре обстріляли жителів Авдіївки.

«Кілька хвилин тому російсько-окупаційні війська знову завдали вогневого удару по житловому сектору міста Авдіївка. Станом на 16.40 зафіксовано щонайменше п’ять влучань на території міста», – йдеться у повідомленні прес-центру.

За попередніми даними, місто обстріляли із танків, жертв немає, додають у штабі.

У свою чергу, сепаратисти з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі з артилерії і мінометів околиць Ясинуватої і Горлівки.

Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і бойовики звинувачують одна одну. У ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. У результаті пошкоджень на станції Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Пізно ввечері 24 лютого через обстріли сталося також пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Наразі електропостачання міста відновили.