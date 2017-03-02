Корчак: поліція відкрила 6 проваджень через неправомірні дії керівників партій

Голова Національного агентства із запобігання та протидії корупції Наталія Корчак заявляє, що за матеріалами звернень НАЗК поліція відкрила 6 кримінальних проваджень щодо неправомірних дій керівників політичних партій.

Як повідомила Корчак на сторінці у Facebook, провадження відкриті щодо керівників політичних партій «Самоврядна українська держава», «Зелені», «Власна сила», «Партія вільних демократів», «Політичне об’єднання «Пряма дія» та «Комуністична партія України» на основі виявлення недостовірних відомостей в ході аналізу звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал минулого року.

У січні у НАЗК повідомляли, що за результатами аналізу звітів політичних партій про майно за третій квартал 2016 року виявили порушення порядку фінансування у 12 політичних партій.

Торік на фінансування політичних партій в Україні з державного бюджету було виділено понад 390 мільйонів гривень, цьогоріч – понад 398 мільйонів.

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур із держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. 1 липня 2016 року цей закон набрав чинності. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.