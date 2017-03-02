У Пакистані безпілотник США знищив підозрюваних бойовиків – уперше за влади Трампа

У Пакистані, на північному заході країни, де діють бойовики-ісламісти, безпілотний апарат США знищив двох підозрюваних бойовиків, повідомили пакистанські силовики.

Ракети з безпілотника вдарили по мотоциклу, яким їхали ті двоє, в місцевості Сара-Хва в районі Куррам, що неподалік кордону з Афганістаном.

Джерело в силових структурах Пакистану підтвердило Радіо Машааль, пакистанській службі Радіо Свобода, що загиблих, на ім’я Карі Абдулла і Карі Шакір, підозрювали у причетності до бойовиків.

Інше джерело теж підтвердило факт удару і дані про його жертви й додало, що безпілотник прибув із території Афганістану і, випустивши дві ракети, повернувся туди.

Це був перший такий удар за влади президента США Дональда Трампа і його адміністрації. Попередній стався ще у травні 2016 року – тоді у провінції Белуджистан був ліквідований чільник пакистанського руху «Талібан» мулла Ахтар Мансур.

Такі удари американських безпілотників по антиурядових бойовиках-ісламістах на території Пакистану вкрай непопулярні серед пакистанців, що вбачають у них порушення суверенітету країни. Але існують документи, які дають знати, що принаймні деякі з цих ударів були таємно скоординовані між владами двох країн.