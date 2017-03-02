Штаб: сьогодні на Донбасі один військовий загинув, восьмеро поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі восьмеро українських військових поранені, один загинув.

Як повідомляють у прес-центрі штабу, обстріли з бокупідтримуваних Росією бойовиків були зафіксовані на всіх напрямках, зокрема, на маріупольському напрямку бойовики використовували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

За даними штабу, на луганському напрямку сепаратисти зі 152 міліметрової артилерії обстрілювали Новозванівку, з мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

На донецькому напрямку, за даними українських військових, проросійські бойовики використовували танк, 120 та 82 міліметрові міномети по Авдіївці та шахті Бутівці.

У свою чергу, сепаратисти з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі з артилерії і мінометів околиць Ясинуватої і Горлівки. Бойовикиз угруповання «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові 19 разів порушили режим тиші.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.