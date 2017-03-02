Німеччина надасть допомогу у ліквідації наслідків аварії на шахті на Львівщині – Габріель

Німеччина надасть допомогу у ліквідації наслідків аварії на шахті на Львівщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Ми знаємо такі аварії, ми розуміємо, яка це трагедія для сімей… готові в такій ситуації дуже швидко і без будь-яких ускладнень надати допомогу. Це велика трагедія, яка сколихнула усіх», – сказав Габріель.

Обидва міністри висловили співчуття рідним загиблих.

Павло Клімкін у свою чергу зазначив, що Габріель запропонував можливу допомогу німецької сторони у ліквідації наслідків, «як тільки отримав звістку про цю жахливу аварію».

Близько 12:50 у селі Глухів на шахті №10 «Степова» Львівської області на горизонті 550 метрів, в 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. ДСНС повідомила про вісьмох загиблих.

Президент України Петро Порошенко оголосив 3 березня всеукраїнську жалобу через загибель гірників на шахті у Львівській області.

Міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Зігмар Габріель перебуває в Україні із дводенним візитом. Як зазначив Павло Клімкін, зі своїм колегою він обговорював, серед іншого, шляхи досягнення миру на Донбасі, посилення спостережної місії ОБСЄ та виконання Росією Мінських угод.