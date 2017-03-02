Київрада перейменувала Національний музей російського мистецтва

Київська міська рада перейменувала Національний музей російського мистецтва в Національний музей «Київська картинна галерея».

За відповідний проект рішення проголосували 84 депутати.

«Відповідно до законодавства, питання зміни назви відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути ухвалене без врахування думки співробітників закладу. Але комісія з питань культури зверталась до колективу щодо проведення зборів із цього питання», – сказала голова постійної комісії Київради з питань культури Вікторія Муха, яку цитує прес-служба Київради.

За її словами, збори відбулися, але конструктивного діалогу не склалося, оскільки представники музею не озвучили конкретних пропозицій.

Музей відкрився в 1922 році під назвою «Київська картинна галерея». Наразі у його фондах нараховується понад 12 000 експонатів, музей має найбільшу колекцію російського мистецтва в Україні.