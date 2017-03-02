Суд у Єгипті зняв останнє звинувачення з колишнього президента Мубарака

Суд у Єгипті зняв із колишнього президента Хосні Мубарака звинувачення у причетності до вбивств демонстрантів під час повстання проти його влади 2011 року. Це було останнє звинувачення проти нього.

Нинішнє рішення Касаційного суду Єгипту поклало остаточний край справі, розгляд якої тягнувся п’ять років.

У цій справі Хосні Мубарак, змушений подати у відставку в лютому 2011 року по 30 роках при владі, був 2012 року засуджений до довічного ув’язнення, визнаний винним у причетності до смерті сотень демонстрантів. Апеляційний суд скасував той вирок через суто технічні помилки, яких припустилися при його винесенні, і повернув справу на новий розгляд. За результатами цього нового розгляду Мубарака вже визнали не винним, прокуратура оскаржила це рішення. Врешті справа дійшла до Касаційного суду, який нині остаточно підтвердив рішення про невинуватість Мубарака.

Проти Мубарака була порушена ціла низка справ, із яких до вироку довели дотепер лише одну: його засудили до трьох років позбавлення волі за звинуваченнями в корупції, але зарахували вже відбутий у неволі час.

Після оголошення вироку 88-річний Мубарак став вільною людиною, але вирішив повернутися до військового шпиталю, де він останніми роками перебував під вартою, щоб залишитися під наглядом лікарів.