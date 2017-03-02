Прем’єр Японії підтримав збереження санкцій щодо Росії до виконання «Мінська»

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм у Токіо заявив, що санкції проти Росії, які його країна підтримала разом із іншими державами-членами «Групи семи», не можуть бути зняті до повного виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Як мовиться в повідомленні, Сіндзо Абе відзначив, що цими днями виповнюється 25-а річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією. Прем’єр-Міністр Японії наголосив, що «докладає особливих зусиль щодо підтримки України під час роботи на міжнародних форумах». Він також високо оцінив зусилля України на шляху здійснення реформ. «Зараз увесь світ підтримує ваші зусилля щодо здійснення реформ, і я сподіваюсь, що їхня реалізація у вашій країні буде успішною», – сказав прем’єр-міністр Японії.

Сіндзо Абе заявив, що Японія як партнер твердо підтримує Україну і надає підтримку в сумі понад 1,5 мільярда доларів США.

Голова Верховної Ради, зі свого боку, подякував за підтримку Японією територіальної цілісності України і системи санкцій проти Росії, за підтримку реформ і інвестицій в економіку України. «Нам дуже важливо, щоб санкції продовжувалися, а якщо агресія (президента Росії Володимира) Путіна не припинятиметься, то вони б посилювалися. Ми розраховуємо на вашу підтримку», – наголосив Андрій Парубій. «Нам доводиться проводити реформи у всіх сферах суспільного життя, одночасно відбиваючи агресію Росії. Ваша підтримка важлива як в економічному, так і навіть у символічному плані», – додав спікер парламенту.

Андрій Парубій цими днями перебуває з робочим візитом у Японії.

Японія, як і США й інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також Європейський союз у кілька етапів, починаючи з 2014 року, запровадили у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій, головно проти російських фізичних і юридичних осіб, але також проти осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії. На Заході заявляють, що «донбаські» санкції мають діяти до повного виконання Росією мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, а «кримські» – до деокупації Криму.