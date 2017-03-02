У Bellingcat встановили нові дані про роль росіянина Дубинського у збитті MH17

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала (англійською, російською мовами) нові дані щодо колишнього російського офіцера Сергія Дубинського на прізвисько «Хмурий», який, як стверджують у групі, причетний до використання на окупованій частині Донбасу установки російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», із якого 2014 року був збитий малайзійський авіалайнер і вбиті всі 298 людей у ньому.

Як кажуть розслідувачі, від часу публікації їхнього попереднього звіту минулого місяця з’явилися нові дані, які додатково підтверджують особу Дубинського-«Хмурого». Крім того, за даними з відкритих джерел, а також із оприлюднених слідством у Нідерландах перехоплених телефонних розмов вони детально простежили діяльність цієї людини протягом дня, коли сталася трагедія.

Зокрема, повідомили в Bellingcat, особу Сергія Дубинського як «Хмурого» і як «Сергія Петровського» – таким іменем він теж користувався, перебуваючи на окупованій частині Донбасу – прямо підтвердив у статті на сайті російського телеканалу RT російський актор Сергій Охлобистін, який має на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» своє фото разом із Дубинським. Урешті, й сам Сергій Дубинський після публікації Bellingcat дав інтерв’ю російській службі британської медіакомпанії «Бі-бі-сі», підтвердивши, що він і є «Хмурий» – хоча при цьому він і продовжував твердити, ніби лайнер був збитий українським «Буком».

Ґрунтуючись на аудіозаписах перехоплених телефонних розмов Дубинського, які оприлюднювали Служба безпеки України і Спільна слідча група, яка розслідує збиття літака в Нідерландах, розслідувачі послідовно аналізують їхній зміст. Із нього, зокрема, випливає, що Дубинський допомагав координувати передачу «Бука» з Росії і його використання і знав, про яку саме техніку йдеться, а його співрозмовники знали, до кого в цій справі треба звертатися. Одного разу він називає установку «Бук» «моя», що знову ж свідчить про його визначну роль в отриманні і транспортуванні установки з Росії.

Також із розмов, перехоплених уже після збиття лайнера, випливає, що Дубинський відігравав важливу роль і в пошуку важливих матеріалів на місці загибелі літака, пишуть розслідувачі.

У середині лютого група Bellingcat оприлюднила першу доповідь про Сергія Дубинського, в якій визначила його як росіянина, відповідального за перевезення наданого Росією «Бука».

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

У перших попередніх офіційних підсумках розслідування міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів повідомила, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.