Клімкін назвав останні дії Росії свідомою ескалацією конфлікту і закликав посилити тиск на неї

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що визнання Росією «документів», що видаються на захоплених угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» територіях, і оголошена на окупованій частині Донбасу «націоналізація» підприємств, що працюють в українській юрисдикції, є стратегією свідомої ескалацією конфлікту.

Під ід час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем, який перебуває з візитом в Україні, він наголосив на необхідності посилити тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити «цілеспрямовану політику порушення мінських домовленостей».

Німецький міністр, зі свого боку, заявив, що події на Донбасі стосуються не тільки України і Донбасу, а й усіх у Європі.

За його словами, те, що Німеччина робить для підтримки мирного процесу, – це «не благодійність», бо стосується безпеки Європи і європейських уявлень про спільне життя на континенті.

У перебігу зустрічі міністри обговорили, серед іншого, можливість стійкого припинення вогню на Донбасі, гуманітарну складову конфлікту, питання політичних заручників і полонених.

Зіґмар Ґабріель, який наприкінці січня очолив МЗС Німеччини, перебуває в Україні з першим візитом на цій посаді. Далі він вирушить до Росії.

Німеччина і голова її МЗС відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною, Францією і Росією.