НАБУ оголосило Насірову підозру у правопорушенні, лікарі – підозру на інфаркт

Національне антикорупційне бюро України вручило підозру голові Державної фіскальної служби Романові Насірову, підтвердив журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», які вели пряму трансляцію з місця подій у відомчій лікарні «Феофанія» в Києві, присутній при цьому народний депутат від «Самопомочі» Андрій Журжій.

Відео: Радіо Свобода Україна

Відразу по цьому Насірова вивезли з одного корпусу до іншого, до кардіореанімації.

Як сказали журналістам «Схем» лікарі, йдеться про інфаркт міокарду.

Один із адвокатів, що прибули до лікарні на запрошення третіх осіб, стверджує, що підозру оголошували, коли Насіров був у непритомному стані.

Народний депутат Андрій Журжій, що був присутній при оголошенні підозри, стверджує, що Роман Насіров симулює.

Адвокат Олександр Мірошник стверджує, що затримання Насірова, про яке прес-служба НАБУ повідомила було як про доконаний факт, не відбулося.

Як написав він у фейсбуці, «простий і скромний дідусь-вахтер зумів зупинити «всесильне» НАБУ, бо у відомчій лікарні «Феофанія» в Києві, де нині перебуває Роман Насіров, із 21-ї до 22-ї години лікувальні маніпуляції, а далі до 7-ї ранку – сон.

Народний депутат Олександр Онищенко, у справі якого нині затримують голову Державної фіскальної служби Романа Насірова і який сам переховується від правосуддя, назвав це затримання «найбільшим провалом», який здійснило чи ще здійснить Національне антикорупційне бюро.

Як сказав він в інтерв’ю телеканалові «Еспресо», в його відносинах із Насіровим «грошей не було».

«Затримати і заарештувати фігуру такого рівня – удар по НАБУ і владі в цілому», – заявив депутат-утікач.

Раніше в четвер НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Роман Насіров неодноразово викликався на допит у цій справі, що сам підтверджував нещодавно в одному з інтерв’ю.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.