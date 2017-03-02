У Криму українського активіста Балуха лишили під вартою ще на 3 місяці

В окупованому Криму підконтрольний Росії суд продовжив українському активістові Володимиру Балухові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на три місяці, до 4 червня, повідомила Кримська правозахисна група.

У повідомленні звернули увагу, що досі арешт Балуха продовжували щоразу на місяць.

Правозахисники вважають, що грубі порушення засадничих прав людини і процесуальних норм російського законодавства, яке фактично запроваджене у Криму, свідчать про фабрикацію кримінальної справи проти Володимира Балуха за політичними мотивами.

На їхню думку, кричущим є сам факт тримання обвинуваченого під вартою за «не тяжкою» статтею без будь-яких серйозних підстав. При цьому стан здоров’я Балуха загалом погіршується, загострюються хронічні хвороби, зазначили правозахисники.

Дотеперішній термін його тримання під вартою мав збігти 4 березня.

Володимира Балуха російська влада Криму звинувачує у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які в нього, за твердженням російських силовиків, «виявили під час обшуку 8 грудня 2016 року».

За словами адвоката Балуха Тараса Омельченка, який ознайомлений із матеріалами справи, немає ніяких доказів, що знайдені боєприпаси належать Балухові.

Володимира Балуха затримали 9 грудня минулого року. В його будинку в селищі Серебрянка Роздольненського району, а також у будинку його матері пройшли обшуки. Російські правоохоронні органи в окупованому Криму заявили, що знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У Кримській правозахисній групі вже заявляли, що вважають, що боєприпаси були підкинуті, а переслідування активіста пов’язано з його відвертою проукраїнською позицією: біля його будинку на щоглі весь цей час майорів державний прапор України, а на стіні власного будинку була встановлена табличка «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», яку від нього вимагали зняти.

На початку лютого російський правозахисний центр «Меморіал» визнав затриманого кримського активіста Володимира Балуха політв’язнем і закликав негайно його звільнити.