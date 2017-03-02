Адвокат Фейгін анонсував скаргу до Страсбурзького суду на заборону Джемілєву в’їжджати до Криму

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що скоро буде подана скарга до Європейського суду з прав людини на рішення російського суду про заборону народному депутатові України, лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в’їжджати до Росії і до його рідного окупованого Криму.

«Нічого доброго для Кремля там не буде», – написав Фейгін у фейсбуці. Він не уточнив, коли саме буде подана скарга.

Верховний суд Росії у грудні минулого року відхилив скаргу Фейгіна і залишив чинним рішення Московського міського суду про заборону Джемілєву протягом п’яти років в’їжджати до Росії. Цю заборону щодо Росії Москва запроваджує і стосовно окупованого Криму. Таким чином, із погляду російського законодавства, те рішення «набуло законної чинності». Фейгін іще тоді обіцяв оскаржити його у Страсбурзькому суді.

Джемілєва російські силовики не впустили до Криму ще 2014 року, оголосивши тоді про видану йому заборону на в’їзд.