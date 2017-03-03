У Чехії після тривалої перерви вийшло нове число часопису про країни колишнього «східного блоку»

У столиці Чехії Празі відбулась презентація першого числа відновленого часопису «NaVýchod», що можна передати як «НаСході». Метою часопису є популяризація й поширення правдивої інформації про політику, історію, життя, культуру у країнах Східної Європи, на Балканах і на Кавказі, у країнах Середньої Азії й Балтії.

Журнал містить і низку матеріалів, присвячених актуальним подіям в Україні. Серед них публікація Радка Мокріка, дослідника з празького Карлового університету, «Путін, Крим і нова Холодна війна» та інтерв’ю з відомим українським істориком Ярославом Грицаком про духовне життя і європейські цінності в Україні.

Через брак людських ресурсів у 2013 році часопис перестав виходити. Нинішнє перше число побачило світ завдяки ініціативі студентської спільноти філософського факультету Карлового університету «Східноєвропейський клуб» – «Východoevropský klub».

Як сказала Радіо Свобода Галина Бабак, головний редактор часопису, «мотивацією до поновлення видання часопису була потреба поширення інформації про ці країни Сходу, давати інформацію, так би мовити, з перших рук, і багато наших авторів походять якраз із тих країн».

Часопис виходитиме щоквартально. З редакцією часопису співпрацюватиме також Чеська асоціація україністів.

Історія часопису «NaVýchod» бере початок у 2001 році, коли побачило світ його перше число. Ініціаторами видання були студенти-славісти філософського факультету Карлового університету у Празі. Метою було наблизити до всіх зацікавленим історію, культуру, актуальні події у країнах колишнього «східного блоку».