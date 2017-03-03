Росія заявила, що війська Сирії знову відбили Пальміру від джигадистів

Росія заявила, що війська влади Сирії та їхні союзники з російською підтримкою повторно відбили від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» історичне місто Пальміру, яке вони вже раз брали, але знову втратили.

За повідомленнями з Москви, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив президентові Володимирові Путіну, що в Пальмірі бойовиків вибили з останніх частин археологічного комплексу, які вони ще утримували.

Пізніше це підтвердили і в Сирії, де військові заявили, що знову захопили Пальміру й околиці, завдавши «Ісламській державі» «численних втрат».

Археологічний комплекс руїн стародавнього міста-держави Тадмора, відомого на Заході як Пальміра, і сусіднє сучасне місто Тадмор, яке теж називають Пальмірою, бойовики захопили у травні 2015 року й відразу заходилися нищити стародавні пам’ятки як «неісламські». Наприкінці березня 2016-го сирійські війська з підтримкою повітряних ударів бойової авіації Росії повернули контроль над Пальмірою – щоб уже у грудні знову втратити це місто.