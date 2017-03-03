Німеччина заявила, що її війська будуть у Балтії «скільки треба»

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що його країна залишатиме свої війська у країнах Балтії стільки, скільки буде потрібно, і розкритикував нарощування воєнної потуги Росії в регіоні.

Як сказав міністр під час відвідин військової бази Рукла в Литві, де дислоковані близько 400 німецьких військовослужбовців, «військовий потенціал, який Росія розбудувала тут, на кордоні, цілковито ірраціональний, на мій погляд, бо від цих країн (Балтії – ред.) виходить нульова загроза».

Німецькі війська там становлять частину бойової групи з приблизно тисячі військовослужбовців країн НАТО, до яких долучаються також військові США, Великої Британії, Франції, Канади й інших країн-членів.

Інший чільний посадовець Німеччини, міністр оборони Урзула фон дер Лаєн, тим часом відвідала військову базу Амарі в Естонії, де теж заявила, що держави Балтії, а також сусідня Польща можуть покластися на підтримку Німеччини.

Росія натомість назвала прибуття до регіону військових США «сумнівною» і «провокаційною» акцією. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що ці війська, які недавно прибули до Польщі і країн Балтії, «вже відзначилися участю в акціях із очевидною антиросійською спрямованістю».

Москва заявляє, що нарощування її військ на кордонах із країнами Балтії має суто оборонний характер і є «відповіддю на посилення НАТО в регіоні».

Союз НАТО збільшує свою військову присутність у регіоні, щоб заспокоїти своїх союзників у Балтії у зв’язку з дедалі більшою агресивністю Росії після початку агресії Москви проти України на початку 2014 року.