На Донбасі загинув один, поранені 15 українських воїнів – штаб

Один український військовий загинув, 15 зазнали поранення, ще семеро були травмовані в зоні бойових дій 2 березня. Про це інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 116 обстрілів позицій Збройних сил України.

За повідомленням штабу АТО, на Маріупольському напрямку з ракетних систем «Град» бойовики вели вогонь у районі Водяного, а на Луганському напрямку під обстріли зі 152-міліметрової артилерії потрапили Новозванівка та Лисичанськ, місто за кількадесят кілометрів від лінії фронту, яке вже давно не фігурувало в таких зведеннях.

На Донецькому напрямку танк, 120- та 82-міліметрові міномети били по Авдіївці, Новолуганському, Зайцевому, Пісках та шахті «Бутівка», ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» інформують про бойові дії на околицях Донецька та на півдні контрольованої бойовиками території. Користувачі соціальних мереж, що живуть на контрольованих угрупованням «ЛНР» територіях, повідомляють про звуки роботи артилерії на лінії Кадіївка – Первомайськ – Голубівка.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.