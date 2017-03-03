У США повідомили про додаткові зустрічі помічників Трампа з послом Росії під час кампанії

Посол Росії в США Сергій Кисляк зустрічався з кількома помічниками та радниками Дональда Трампа торік, підтвердили 2 березня в Білому домі та американських ЗМІ. Крім нинішнього генерального прокурора Джеффа Сешнса, який не вказав цей факт під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури, таку зустріч мав зять Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер зустрівся з послом Кисляком у грудні в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, яка була штаб-квартирою перехідної команди обраного президента США Трампа. Білий дім назвав цей контакт «коротким візитом ввічливості». У цій зустрічі брав участь також і Майкл Флінн. Згодом Флінн був названий радником Трампа з національної безпеки, але через два тижні після призначення змушений був піти у відставку, оскільки він ввів в оману віце-президента Майка Пенса про свої неодноразові телефонні розмови з Кисляком.

Крім того, агенція AP і видання USA Today повідомили, що Картер Пейдж, колишній радник з питань зовнішньої політики в кампанії Трампа, влітку 2016 року говорив з послом Кисляком на тому ж заході фонду Heritage Foundation, де й чинний генеральний прокурор Джефф Сешнс спілкувався з офіційним представником Росії. Пейдж сказав, що під час виборчої кампанії не було «нічого непристойного в моїй діяльності, пов’язаній із Росією».

Видання USA Today також вказало, що Джеффрі Гордон, який був керівником напрямку національної безпеки в кампанії Трампа, також зустрівся з Кисляком на з’їзді Республіканської партії.

Тим часом, міністр юстиції та генеральний прокурор США Джефф Сешнз 2 березня оголосив, що самоусувається від будь-якої участі в розслідуваннях, пов’язаних із виборчою кампанією нинішнього президента США Дональда Трампа, після дедалі більшої критики членів Конгресу від обох провідних партій через його власні контакти з послом Росії під час тієї кампанії.