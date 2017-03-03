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03 Березень 2017, Київ 09:59
Новини | Міжнародні

Білий дім знову відклав оприлюднення оновленого указу Трампа щодо імміграції

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Білий дім знову затримав оприлюднення оновленого президентського указу щодо обмеження в’їзду та імміграції до Сполучених Штатів.

Представники адміністрації Трампа заявили 2 березня, що переглянутий порядок не буде опублікований раніше наступного тижня. Перший указ на цю тему президент Дональд Трамп підписав місяць тому, у свій перший тиждень у Білому домі.

Початкове рішення передбачало тимчасову заборону на прийом усіх біженців, а також заборону в’їзду громадянам семи переважно мусульманських країн. Цей указ одразу ж був оскаржений у судовому порядку і впродовж кількох днів дія цього рішення на всій території США була припинена судами в штатах Вашингтон і Сан-Франциско.

Трамп згодом заявив, що адміністрація частково змінить положення указу, які були оскаржені.

Затримки спростовують твердження Трампа та інших вищих посадових осіб Білого дому, що для збереження США в безпеці від нападу терористів потрібні були негайні дії. «Якщо б ми чекали п’ять днів, 10 днів, шість місяців, щоб розпочати створення першого етапу контролю, ми б залишили батьківщину надмірно вразливою», – наголошував старший політичний радник Білого Стівен Міллер перед оприлюдненням початкового тексту указу.

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