Білий дім знову відклав оприлюднення оновленого указу Трампа щодо імміграції

Білий дім знову затримав оприлюднення оновленого президентського указу щодо обмеження в’їзду та імміграції до Сполучених Штатів.

Представники адміністрації Трампа заявили 2 березня, що переглянутий порядок не буде опублікований раніше наступного тижня. Перший указ на цю тему президент Дональд Трамп підписав місяць тому, у свій перший тиждень у Білому домі.

Початкове рішення передбачало тимчасову заборону на прийом усіх біженців, а також заборону в’їзду громадянам семи переважно мусульманських країн. Цей указ одразу ж був оскаржений у судовому порядку і впродовж кількох днів дія цього рішення на всій території США була припинена судами в штатах Вашингтон і Сан-Франциско.

Трамп згодом заявив, що адміністрація частково змінить положення указу, які були оскаржені.

Затримки спростовують твердження Трампа та інших вищих посадових осіб Білого дому, що для збереження США в безпеці від нападу терористів потрібні були негайні дії. «Якщо б ми чекали п’ять днів, 10 днів, шість місяців, щоб розпочати створення першого етапу контролю, ми б залишили батьківщину надмірно вразливою», – наголошував старший політичний радник Білого Стівен Міллер перед оприлюдненням початкового тексту указу.