Сьогодні, 3 березня 2017 року в Україні день жалоби за загиблими на Львівщині гірниками. Президент Петро Порошенко у четвер підписав указ «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв’язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

Згідно з документом, о 12:00 хвилиною мовчання вшановуватиметься пам’ять загиблих на всій території України. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений державний прапор України. Також скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесенівідповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

2 березня о 12:46 на горизонті 550 метрів у 119-й лаві внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34. Загинули восьмеро людей. За повідомленням ДСНС, станом на 7:00 3 березня до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова з травмами та опіками різного ступеню госпіталізовані 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані.