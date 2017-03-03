«Аль-Каїда» підтвердила загибель одного зі своїх ватажків

Угруповання «Аль-Каїда» виступило 2 березня з заявою, у якій підтвердило, що внаслідок авіаудару США в Сирії загинув другий в ієрархії організації ватажок – 59-річний Абу аль-Хайр аль-Масрі. Бойовики твердять, що аль-Масрі помер «героєм» у «зрадницькій» атаці, яку названо «новим злочином США».

Народжений у Єгипті аль-Масрі шукав прихисток в Ірані після того, як 11 вересня 2001 року бойовики «Аль-Каїди» здійснили серію терористичних нападів у США. Американські силовики полювали на нього майже 19 років.

Пентагон оголосив про знищення цього та інших бойовиків «Аль-Каїди» ще на початку лютого.

Аль-Масрі загинув у результаті удару, завданого 4 лютого біля міста Ідліб. За повідомленням американських військових, аль-Масрі відповідав за створення і діяльність багатьох тренувальних таборів «Аль-Каїди» в Афганістані в 1980-х і 1990-х роках, допоміг заснувати «Єгипетський ісламський джихад». Цей підрозділ у Пентагоні називають «першою групою сунітів, яка стала використовувати смертників у своїх терактах».