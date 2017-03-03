ФБР не повідомляє всіх деталей про зв’язки команди Трампа з Росією – демократи

Директор ФБР Джеймс Комі відмовився оприлюднити все, що знає про розслідування ймовірного російського втручання в американські вибори. Про це заявили провідні демократи після зустрічі за зачиненими дверима в комітеті із розвідки Палати представників 2 березня.

«Ми знаємо менше, ніж знає ФБР», – наголосив після тригодинної зустрічі провідний представник демократів у комітеті Адам Шифф. «Є дуже великі закриті ділянки, і ці стіни доведеться прибрати, якщо ми збираємося зробити нашу роботу. Незрозуміло, чи було це (відмова Комі від обговорення деяких питань – ред.) рішенням, яке він ухвалив самостійно, чи рішенням, яке він узгодив із міністерством юстиції», – додав Шифф.

Голова комітету з розвідки республіканець Девін Нуньєс відкинув скарги демократів, кажучи, що Комі був «відвертим», а сам брифінг став «добрим першим кроком».

Також 2 березня міністр юстиції та генеральний прокурор США Джефф Сешнз оголосив, що самоусувається від будь-якої участі в розслідуваннях, пов’язаних із виборчою кампанією Дональда Трампа – після дедалі більшої критики членів Конгресу від обох провідних партій через його власні контакти з послом Росії під час тієї кампанії.

Американські спецслужби, зокрема, ФБР, нині розслідують заяви про змову між Росією і представниками кампанії президента Дональда Трампа в 2016 році. Аналітики розвідки дійшли висновку, що Росія намагалася допомогти Трампові виграти президентські перегони шляхом дискредитації його опонентки з Демократичної партії Гілларі Клінтон – через оприлюднення документів зі зламаної електронної пошти демократів.